Maternità Condivisa la storia di Paola ed Annalisa diventate mamme con il metodo Ropa

La storia di Paola e Annalisa, diventate mamme grazie al metodo ROPA, rappresenta un passo importante verso l’uguaglianza e il riconoscimento delle famiglie queer in Italia. Con la recente sentenza 68/2025 della Corte Costituzionale, la legge si apre a un nuovo orizzonte: i figli delle coppie lesbiche nate tramite procreazione assistita avranno finalmente gli stessi diritti di ogni bambino. Un traguardo che riflette una società più inclusiva e rispettosa delle diversità.

