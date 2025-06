Masters of the Universe Reboot | Dolph Lundgren Torna a Eternia? Il Mistero di King Grayskull

Il mondo di Masters of the Universe si prepara a una nuova avventura, e il ritorno di Dolph Lundgren nel reboot alimenta sogni e speculazioni tra fan appassionati. Sarà King Grayskull la chiave di questo mistero? Con un cast rinnovato e personaggi storici pronti a tornare, l’attesa cresce. Scopriamo insieme le ultime teorie e indizi su questa epica rinascita, che promette di rivoluzionare Eternia come mai prima d’ora.

Mister Movie | Masters of the Universe: Camila Mendes è Teela nelle Foto dal Set! Cast e Dettagli sul Film - Scopri le prime immagini di Camila Mendes nei panni di Teela e Nicholas Galitzine come He-Man nel nuovo film live-action "Masters of the Universe" di Amazon MGM.

Terminate le riprese del film live action Masters of the Universe targato Amazon MGM Studios. Uscita prevista nel 2026. E pensare che nel 1987 lo statuario Dolph Lundgren fu criticato per non essere abbastanza allenato per interpretare He-Man... Oggi, invec Vai su Facebook

Masters of the Universe, Dolph Lundgren rompe il silenzio sul suo ruolo misterioso; Jared Leto sarà Skeletor e tutto quello che sappiamo sul nuovo Masters of the Universe; Amazon MGM sceglie Nicholas Galitzine nel ruolo di He-Man.

