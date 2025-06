Masters of the Universe | bicipiti cesellati e abilità con la spada nelle nuove foto dal backstage di Nicholas Galitzine

Scopri i segreti di Nicholas Galitzine in backstage di Masters of the Universe, dove bicipiti cesellati e abilità con la spada sono protagonisti. L’attore svela un mondo di impegno e passione, offrendo ai fan un’anteprima esclusiva del suo viaggio tra allenamenti intensi e dettagli iconici. Immergiti in questa esperienza unica e lasciati sorprendere dalle sue straordinarie doti—il meglio deve ancora arrivare!

Con la produzione ufficialmente completata, la star di Masters of the Universe Nicholas Galitzine offre ai fan un emozionante sguardo dietro le quinte. Nella sua ultima rivelazione, Galitzine mostra l’iconica tunica rosa del principe Adam, un chiaro omaggio alla classica serie animata, e sottolinea il rigoroso allenamento fisico a cui ha dovuto sottoporsi per incarnare il muscoloso e leggendario eroe di Eternia. View this post on Instagram A post shared by Nicholas Galitzine (@nicholasgalitzine) Il live action di Masters of the Universe. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

