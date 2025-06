Massara torna alla Roma | Ranieri ha convinto i Friedkin finisce l’era degli algoritmi

Frederic Massara torna alla Roma, segnando una svolta concreta e decisa nel cuore del club giallorosso. Dopo anni di tentativi e sperimentazioni, i Friedkin hanno scelto di affidarsi nuovamente a un volto conosciuto, forte di sostegno da parte di Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. È l’inizio di una nuova era, dove la passione e la strategia prendono il sopravvento sugli algoritmi. La Roma si prepara a riscrivere il suo futuro, con entusiasmo e determinazione.

Frederic Massara sarà di nuovo il direttore sportivo della Roma. Un ritorno che sa di ripartenza per il club giallorosso, deciso a voltare pagina dopo una serie di esperimenti andati male. L'ex ds del Milan, già in giallorosso in due brevi parentesi nel 2016 e nel 2019, prende in mano la direzione sportiva per la terza volta, stavolta con l'appoggio pieno di Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Una scelta di campo, non di sistema. Il ritorno del dirigente ex Milan segna un'inversione netta rispetto alle strategie recenti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo l'addio di Tiago Pinto, Massara era già stato sondato un anno fa ma i Friedkin avevano preferito affidarsi a una società di consulenza per la selezione del nuovo ds, terminata con la nomina di Florent Ghisolfi.