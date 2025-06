Massara torna alla Roma | dagli inizi a Trigoria allo Scudetto con il Milan

Dopo sette anni di distanza, Frederic Massara torna a Trigoria, portando con sé un bagaglio di esperienze che spaziano dagli inizi con lo scudetto al Milan. I Friedkin hanno scelto un professionista discreto, competente e profondamente radicato nel calcio italiano, capace di dialogare con ambizione e visione. La sua storia, dal campo alla dirigenza, promette un nuovo capitolo per la Roma, all’insegna di equilibrio e sostenibilità. E ora, si apre un nuovo emozionante percorso.

Sette anni dopo la sua ultima esperienza, Frederic Massara torna a Roma. I Friedkin lo hanno scelto per raccogliere l’eredità di Florent Ghisolfi, puntando su un profilo discreto, competente e radicato nel calcio italiano. Una figura in grado di dialogare efficacemente con l’ambizioso Gasperini e ricostruire una squadra con equilibrio, visione e sostenibilità. Dal campo alla dirigenza. Massara è un dirigente che ha vissuto tutte le sfaccettature del calcio: da calciatore ha esordito nel Torino nel 1986, per poi militare tra Serie A, B e C in club come Palermo, Arezzo, Fidelis Andria e Pavia, chiudendo la carriera nel 2004 a Montesilvano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it