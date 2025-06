Massara per il post Ghisolfi contatti positivi | ritorno a Roma ad un passo

Sembrava finalmente formato l’organigramma della Roma, e invece le sorprese dalle parti di Trigoria sono all’ordine del giorno. Proprio a poche ore dalla presentazione ufficiale di Gasperini come nuovo allenatore, la notizia della separazione consensuale tra club e Ghisolfi, che lascia dunque dopo un anno non propriamente positivo. La difficile trattativa per il rinnovo di Svilar pare sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma ora serve al più presto un sostituto per gettarsi a capofitto sul mercato. Questo dovrebbe essere Frederic Massara. Si tratterebbe di una gradita seconda volta, visto che il 56enne era già stato direttore sportivo della Roma fino al 2019, per poi intraprendere le avventure con Milan (con il quale ha vinto lo scudetto 202122) e Rennes, in sostituzione proprio di Ghisolfi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Massara per il post Ghisolfi, contatti positivi: ritorno a Roma ad un passo

