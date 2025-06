Massara Juventus niente approdo in bianconero per lui! L’ex DS del Milan è prossimo a diventare il nuovo uomo mercato di quel club rivale a Madama Manca solo l’ufficialità

L’ex ds del Milan, Frederic Massara, non vestirà più i colori bianconeri, ma si appresta a intraprendere una nuova avventura con un club rivale. La notizia, che circolava già da ieri, si conferma e si arricchisce di dettagli sorprendenti, cambiando le carte in tavola nel mercato della Serie A. Resta solo da attendere l’ufficialità, ma una cosa è certa: il calcio non smette mai di sorprendere.

Massara Juventus, il DS è pronto a ripartire nella nostra Serie A! L'ex DS del Milan è a un passo dal ritornare in quel club. Manca solo l'ufficialità. Che il suo approdo in bianconero sarebbe stato complicato lo si era intuito. Adesso, però, quest'intuizione si è trasformata in notizia: Frederic Massara non sarà il nuovo DS della Juventus. L'indiscrezione, già nota nella giornata di ieri, è stata arricchita di un particolare inerente al suo futuro da parte dei colleghi di Sky Sport. Il dirigente torinese tornerà alla Roma in qualità di nuovo uomo mercato al posto di Florent Ghisolfi. Nelle scorse ore ci sono stati contatti molto fitti tra le due parti, che hanno prodotto un accordo da mettere nero su bianco.

