Massacra di botte un 22enne | due aggressioni nella stessa notte a Genzano

Una notte di violenza scuote Genzano, con due aggressioni che lasciano la comunità sconvolta. Un 22enne e una ragazza si sono trovati nel mirino di aggressori senza scrupoli, in eventi separati ma avvenuti nello stesso episodio notturno. La sicurezza dei cittadini è in discussione, e la città si interroga su come prevenire simili atti di violenza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa inquietante sequenza di eventi.

Il 22enne era nei pressi della scuola elementare "Giuseppe Garibaldi" quando è stato raggiunto alle spalle da uno sconosciuto, che lo ha colpito. È la seconda aggressione avvenuta a Genzano nella notte del 14 giugno, la stessa sera vittima anche una ragazza, salvata da un tentativo di stupro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

