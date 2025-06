Marzano di Nola riapre l' ufficio postale dopo i lavori del progetto Polis

Marzano di Nola celebra un importante traguardo: l’ufficio postale riapre le sue porte dopo i lavori del progetto Polis. Situato in via Nazionale 8, questa ristrutturazione garantirà servizi più efficienti e innovativi, avvicinando ancora di più la Pubblica Amministrazione ai cittadini. Un passo avanti verso una comunità più connessa e moderna, pronta a rispondere alle esigenze di tutti. La riapertura segna un nuovo capitolo di crescita e innovazione locale.

