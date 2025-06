marvel potenzia un eroe classico alle stesse forze di galactus

La metamorfosi di Luke Cage in una divinità cosmica segna un capitolo rivoluzionario nell’universo Marvel, portando un eroe urbano a sfiorare le potenze di Galactus. Questa trasformazione straordinaria apre nuove prospettive narrative e pone domande affascinanti sul ruolo dell’eroismo nell’immensità dello spazio. Ma cosa significherà tutto questo per il futuro dei nostri protagonisti? È solo l’inizio di un’epoca epica e senza limiti.

Una recente trasformazione nei fumetti Marvel ha portato un eroe iconico a raggiungere uno stadio di potenza senza precedenti, elevandolo da vigilante di livello urbano a vero e proprio essere cosmico. Questa evoluzione rappresenta forse il cambiamento più radicale mai visto in un personaggio Marvel, con implicazioni che trascendono i confini terrestri per immergersi nell’universo cosmico. la metamorfosi di luke cage in una divinità cosmica. il contesto narrativo e l’origine della trasformazione. La trasformazione si verifica nel numero Power Man: Timeless #4, scritto da Jackson Lanzing e Collin Kelly, con illustrazioni di Bernard Chang, Marcelo Maiolo e Travis Lanham. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it