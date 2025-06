Martina Maggiore spiega perché era al concerto dell'ex Cesare Cremonini | È una persona che ancora conta per me

Martina Maggiore ha sorpreso tutti con una spiegazione toccante sulla sua presenza al concerto di Cesare Cremonini a San Siro. Nonostante il dolore e le emozioni contrastanti, ha deciso di essere lì per un motivo speciale: condividere un momento importante con una persona che, nonostante tutto, continua a rappresentare qualcosa di unico nella sua vita. Continua a dimostrare come il cuore, a volte, vince anche le ferite più profonde.

Con una storia pubblicata su Instagram, Martina Maggiore ha spiegato perché ha deciso di essere presente al concerto dell'ex Cesare Cremonini a San Siro, nonostante lui le abbia fatto del male. La ragazza era scoppiata a piangere ed è uscita a metà dello spettacolo. "Essere lì non è stato facile. L'ho fatto perché riconosco l'importanza di questo momento e volevo condividerlo con una persona che per me ha contato e conta ancora". 🔗 Leggi su Fanpage.it

