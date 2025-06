Martina Maggiore al concerto dell’ex Cesare Cremonini | Essere lì non è stato facile

Alla fine, è emerso che la presenza di Martina Maggiore al concerto di Cesare Cremonini a San Siro non era casuale, ma un gesto carico di significato e emozione. La sua apparizione ha conquistato i cuori dei fan, suscitando curiosità e riflessioni sulla complessità delle relazioni passate. Un momento che resterà impresso come esempio di come musica e sentimenti possano intrecciarsi in modo sorprendente e autentico.

Si continua a parlare del concerto-evento di Cesare Cremonini a San Siro e no, non solo per il suo indubbio talento. Fan in visibilio per il cantautore bolognese, ma incuriositi anche da una presenza inaspettata: quella della sua ex compagna, Martina Maggiore. In un video diffuso sui social, la Maggiore era non solo presente al concerto, ma anche visibilmente commossa. E in molti si sono chiesti il perché (di entrambe le cose). Alla fine, è stata lei stessa a sciogliere ogni dubbio, condividendo una storia su Instagram in cui spiega le sue ragioni e sensazioni. Le parole di Martina Maggiore. Vederla alla seconda tappa del tour Alaska Baby di Cesare Cremonini ha colto un po’ tutti di sorpresa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Martina Maggiore al concerto dell’ex Cesare Cremonini: “Essere lì non è stato facile”

In questa notizia si parla di: maggiore - concerto - martina - cesare

Un concerto per i bambini della pediatria del Maggiore - Questa mattina, presso l'ospedale maggiore, si è tenuto un concerto di primavera dedicato ai bambini della pediatria.

Era scoppiata a piangere ed era uscita a metà dello spettacolo. Con una storia pubblicata su Instagram, Martina Maggiore ha spiegato perché ha deciso di essere presente al concerto dell’ex Cesare Cremonini a San Siro, nonostante lui le abbia fatto del male Vai su Facebook

Martina maggiore lascia in lacrime il concerto di Cesare Cremonini: l'ex fidanzata non riesce a trattenere l'emozione | Da http://Rumors.it Vai su X

Martina Maggiore spiega perché era al concerto dell'ex Cesare Cremonini: È una persona che ancora conta per me; Cesare Cremonini, al concerto c'è anche l'ex fidanzata Martina Maggiore, che scoppia in lacrime ed esce a metà show: il video social; Martina Maggiore in lacrime da Cremonini, lo sfogo dopo il video virale.

Cesare Cremonini, al concerto c'è anche l'ex fidanzata Martina Maggiore, che scoppia in lacrime ed esce a metà show: il video social - Tra gli spettatori della seconda tappa milanese del tour Alaska Baby c'era anche la scrittrice e influencer. Come scrive vanityfair.it

Cesare Cremonini, la ex Martina Maggiore in lacrime al concerto. Il motivo: «Lui per me conta ancora. Non è stato facile» - Ha fatto il giro del web il video di Martina Maggiore in lacrime al concerto del suo ex, Cesare Cremonini. Da msn.com