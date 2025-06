Martina Colombari | Billy mi chiama il generale Andiamo a nozze anche se mi rimprovera di essere logorroica

Martina Colombari, tra ricordi di nozze e aneddoti di vita quotidiana, si svela come una donna autentica e leggera. Nonostante la sua fama, si confida senza filtri, raccontando le piccole grandi sfide di ogni giorno. Achille, suo figlio, ha attraversato un periodo difficile, ma la sua forza e semplicità emergono in ogni parola. La sua storia è un esempio di come, anche tra glamour e impegno, si possa restare semplici e vicini alle proprie radici.

Effe intervista Martina Colombari che esordisce raccontando il suo essere una comune mortale:  «Non c’è una volta che entri in casa e sia soltanto con la mia borsa. O porto la spesa, o il sacco della palestra o un pacco ritirato in portineria, oppure valigie, zaini, trolley. C’è uno specchio in ascensore e faccio sempre la stessa riflessione: sembro un carretto siciliano ». Achille, suo figlio, ha avuto difficoltĂ nel periodo adolescenziale. Adesso come sta? «Meglio. Ha avuto, come ha detto lei, difficoltĂ che abbiamo cercato di risolvere, dando un nome a quello che lui sentiva, attraverso un percorso con dei professionisti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Martina Colombari: «Billy mi chiama “il generale”. Andiamo a nozze, anche se mi rimprovera di essere logorroica»

