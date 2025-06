Marracash a Messina il 5 luglio | il rapper dei record sbarca allo Stadio Franco Scoglio

Il 5 luglio, Messina si prepara a vivere un evento imperdibile: Marracash, il re dei record e maestro delle sfide, sbarca allo stadio Franco Scoglio. Con una carriera ricca di successi e innovazioni, l'artista si appresta a scrivere un nuovo capitolo della musica italiana, portando il suo talento direttamente al pubblico. Un'occasione unica per lasciarsi coinvolgere dall'energia di uno dei protagonisti più influenti del panorama musicale. La serata promette di essere indimenticabile.

È l’artista delle sfide, l’artista dei record, l’artista che ama porsi obiettivi sempre nuovi e che, puntualmente, conquistano pubblico e critica con un successo senza precedenti. Dopo aver vinto una Targa Tenco e creato un festival unico per il rap italiano, adesso è pronto a segnare un nuovo grande primato: arriva MARRA STADI 2025 e MARRACASH sarà il primo rapper in assoluto a fare un tour. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Marracash a Messina il 5 luglio: il rapper dei record sbarca allo Stadio "Franco Scoglio"

In questa notizia si parla di: marracash - rapper - record - messina

Il trailer di Marra Stadi25, tour negli stadi del rapper Marracash - Marracash ha svelato il trailer di "Marra Stadi25", il suo primo tour negli stadi, previsto per il 6 giugno 2025.

MARRACASH, l’artista delle sfide, l’artista dei record, l’artista che ama porsi obiettivi sempre nuovi e che, puntualmente, conquistano pubblico e critica con un successo senza precedenti. Arriva MARRA STADI 2025 e Marracash sarà il primo rapper in assolut Vai su Facebook

Marracash arriva a Messina: il re del rap italiano chiude il tour negli stadi; Marracash, l’università di Messina gli nega la laurea honoris causa: “Testi sessisti, rischio di…; Testi sessisti, così l'Università nega la laurea honoris causa a Marracash.

Marracash a Messina il 5 luglio: il rapper dei record sbarca allo Stadio "Franco Scoglio" - È l’artista delle sfide, l’artista dei record, l’artista che ama porsi obiettivi sempre nuovi e che, puntualmente, conquistano pubblico e critica con un successo senza precedenti. Secondo msn.com

Lo show imponente (e da record!) di Marracash: The King of Rap is back (negli stadi) - Con Madame in partecipazione straordinaria, Marracash ha dato il via al suo tour negli stadi. Segnala style.corriere.it