Marotta sicuro | Mercato? L’Inter è intenzionata ad agire in quella maniera Sull’addio di Inzaghi…

Beppe Marotta, il volto strategico dell’Inter, svela i piani futuri tra mercato e l’incerto addio di Inzaghi. Con l’avvicinarsi del Mondiale per Club e la sfida contro il Monterrey, il dirigente nerazzurro si apre su possibili rivoluzioni e programmi a breve termine. Quali novità attendono i tifosi interisti nel prossimo futuro? La risposta si cela dietro le sue parole, pronte a rivoluzionare la stagione.

Marotta parla del futuro dell’Inter tra mercato e addio di Inzaghi: considerando anche nel mezzo l’inizio del Mondiale per Club In occasione della sfida tra Monterrey e Inter, gara d’esordio dei nerazzurri nel Mondiale per Club, il presidente Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per affrontare diversi temi caldi che ruotano intorno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Marotta sicuro: «Mercato? L’Inter è intenzionata ad agire in quella maniera. Sull’addio di Inzaghi…»

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

Beppe #Marotta a Dazn sull'addio di Simone #Inzaghi: "La storia dell'#Inter va avanti. Ognuno sa quello che ha fatto. Si è chiuso un ciclo e adesso se ne è aperto un altro…".

Simone Inzaghi torna sull'addio all'Inter e sulla scelta della formazione araba ? Le sue parole

Marotta: "Addio di Inzaghi? Non rincorro le voci, ognuno sa quello che ha fatto. L'Inter ha voltato pagina. Bonny piace"

Inter, Calha in uscita? Marotta pensa al pupillo di Chivu per sostituirlo - Con il pressing continuo del Galatasaray sul turco, Marotta si cautela trattando uno dei pupilli di Christian Chivu