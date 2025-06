Marotta | Addio di Inzaghi? Non rincorro le voci ognuno sa quello che ha fatto L'Inter ha voltato pagina Bonny piace

Beppe Marotta, dirigente di spicco dell'Inter, mette fine alle voci di mercato e ribadisce l’orientamento della società: nessun rincaro o cessione imminente. In un’intervista esclusiva a Dazn, il presidente commenta con trasparenza le ultime novità, sottolineando come ogni decisione sia frutto di analisi approfondite e strategiche. Mentre l’Inter si prepara alla partita contro il Monterrey, la dirigenza guarda avanti con determinazione, confermando il suo impegno nel costruire un futuro di successi.

Il presidente dell`Inter, Beppe Marotta ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro il Monterrey che aprirà l`avventura al Mondiale per. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - marotta - quot - addio

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

Salgono le quotazioni di Palladino per la panchina del Parma dopo l'addio di Chivu; Inter, CorSera svela: “Ecco il preferito del presidente Marotta in caso di addio di Inzaghi”; Allenatore Inter, dopo l'addio di Inzaghi Marotta punta dritto su Fabregas: per i bookie lo spagnolo è a un passo dai nerazzurri.

Inter, Marotta rivela quando Inzaghi ha deciso l'addio e spiega scelta Chivu - Simone Inzaghi e l'Inter: un addio inaspettato per Marotta che ha raccontato le dinamiche che hanno portato alla separazione e alla successiva scelta di Chivu. Come scrive sport.virgilio.it

Inter, Marotta annuncia Chivu: "Il profilo ideale. Vi spiego l'addio con Inzaghi" - Le parole del presidente nerazzurro, presente al Festival della Serie A a Parma: "La decisione di Inzaghi ci ha trovato parzialmente preparati, perché non c'era la certezza dell'addio" ... Segnala sport.quotidiano.net