Marotta punge Inzaghi | Il suo sì agli arabi prima della finale? La storia dell' Inter va avanti

In un clima di tensione e sfide imminenti, Marotta non si lascia intimidire e punge Inzaghi prima della finale mondiale. La storia dell’Inter si arricchisce di nuovi capitoli, mentre il presidente nerazzurro risponde alle parole del ceo dell’Al-Hilal con fermezza: “Ognuno sa quello che ha fatto”. Tra ambizioni e dichiarazioni, la sfida è aperta: quale sarà il prossimo capitolo di questa avvincente vicenda?

Il presidente nerazzurro prima dell'esordio nel Mondiale per club ha commentato la rivelazione del ceo dell'Al-Hilal: "Ognuno sa quello che ha fatto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marotta punge Inzaghi: "Il suo sì agli arabi prima della finale? La storia dell'Inter va avanti"

In questa notizia si parla di: prima - marotta - punge - inzaghi

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

#Inzaghi "minaccia" l'Inter sul mercato! Il suo #AlHilal punta forte su Nicolò #Barella e Alessandro #Bastoni. Riuscirà a convincere i due campioni? Il mercato è imprevedibile! I tifosi interisti trattengono il fiato! L'#Inter dovrà difendere i suoi gioielli da qu Vai su Facebook

Marotta punge Inzaghi: Il suo sì agli arabi prima della finale? La storia dell'Inter va avanti; Inzaghi, addio all'Inter? Conferma le offerte. Marotta 'punge' il Napoli; Diretta Torino-Roma: formazioni, dove vederla in tv e live streaming.

AD Al Hilal smentisce Marotta su Inzaghi e punge altri calciatori - Esteve Calzada, AD dell'Al Hilal, club che ha sottratto Simone Inzaghi all'Inter, ha parzialmente smentito le parole di Marotta sul Mister ... Riporta europacalcio.it

Marotta: "Inzaghi? Ognuno sa ciò che ha fatto, gli siamo grati. Ora felici con Chivu". Poi dribbla su Bonny - Spazio anche a Beppe Marotta ai microfoni di DAZN, dove il presidente dell'Inter propizia così la prima gara del percorso statunitense dell'Inter di Cristian Chivu: "Motivo ... Da msn.com