Marotta nel pre | Inzaghi? Non corro dietro alle voci grato a lui!

Giuseppe Marotta, anima e cuore dell’Inter, ha spento ogni voce su un possibile ritorno di Inzaghi, confermando l’inizio di una nuova era con Cristian Chivu. In un contesto di grande entusiasmo per il Mondiale per Club, il presidente ha sottolineato l’orgoglio del club nel rappresentare l’Italia tra le migliori 32 squadre del mondo. L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, lasciando alle spalle le incertezze e guardando avanti con determinazione.

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha chiuso definitivamente il capitolo Simone Inzaghi nel pre del match con il Monterrey su Dazn. Inizia una nuova era con Cristian Chivu. MONDIALE – Questa notte l’ Inter ha giocato la sua prima partita del Mondiale per Club contro il Monterrey. Prima della gara pareggiata per 1-1 il presidente Giuseppe Marotta ha aperto così: «Sicuramente è motivo di grande orgoglio essere presenti qui, siamo tra le 32 più forti del mondo e rappresentiamo con la Juventus il calcio italiano. Vogliamo partecipare non per fare da comparsa, ma per farlo nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta nel pre: «Inzaghi? Non corro dietro alle voci, grato a lui!»

In questa notizia si parla di: marotta - inzaghi - corro - dietro

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

? La moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, ha deciso di esprimere sui social il proprio sentimento in seguito all'umiliante sconfitta di ieri sera, patita dall'Inter nella finale di Champions League di Monaco di Baviera, contro il PSG. La consorte del tecnico Vai su Facebook

Marotta: Inzaghi? Ognuno sa ciò che ha fatto, gli siamo grati. Ora felici con Chivu. Poi dribbla su...; Inzaghi-Al Hilal prima della finale di Champions, Inter delusa. Marotta: Ognuno sa cosa ha fatto; Marotta nel pre: «Inzaghi? Non corro dietro alle voci, grato a lui!».

Marotta e la frecciata a Inzaghi: "Ognuno sa quello che ha fatto..." - Simone Inzaghi non è più l'allenatore dell'Inter da meno di un mese ma sembra già trascorsa una vita. Scrive msn.com

Marotta: "Inzaghi? Ognuno sa ciò che ha fatto, gli siamo grati. Ora felici con Chivu". Poi dribbla su Bonny - Spazio anche a Beppe Marotta ai microfoni di DAZN, dove il presidente dell'Inter propizia così la prima gara del percorso statunitense dell'Inter di Cristian Chivu: "Motivo ... Segnala msn.com