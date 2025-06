Marotta conferma Bonny? | Nel prossimo mese chiuderemo altre operazioni

Beppe Marotta, durante l’intervista pre-partita tra Monterrey e Inter, ha lasciato intendere che il mercato nerazzurro si appresta a vivere un’altra fase di attività intensa. Con un sorriso che non lascia spazio a troppe interpretazioni, il dirigente ha confermato che nel prossimo mese verranno chiuse nuove operazioni, rafforzando così la squadra e alimentando le speranze dei tifosi. Ecco cosa ci aspetta nel futuro prossimo…

Marotta ha parlato prima della partita tra Monterrey e Inter, poi terminata 1-1 al Rose Bowl di Pasadena. Il presidente nerazzurro ha, in maniera implicita, confermato probabilmente Bonny. OPERAZIONI IN CHIUSURA DA LUGLIO – Beppe Marotta, oltre a parlare di Simone Inzaghi, ha voluto anche rispondere alla domanda sul mercato. Su Sport Mediaset, il presidente dell'Inter ha confermato che nel prossimo mese verranno chiuse altre operazioni. Ecco cos'ha detto: « Noi da mesi, Ausilio, Baccin e io, lavoriamo nell'andare ad individuare i profili che fanno al caso nostro. Alcune operazione le abbiamo già condotte come voi sapete, altre le andremo a chiudere nel prossimo mese.