Marotta a Dazn | Un onore essere tra le migliori squadre al mondo non vogliamo fare la comparsa L’addio di Inzaghi? Ognuno sa quello che ha fatto! Su Bonny rispondo così

Beppe Marotta, dirigente di spicco dell’Inter, ha espresso grande orgoglio nel rappresentare il club al Mondiale per Club, sottolineando l’onore di essere tra le migliori squadre del mondo. Con un occhio rivolto al passato e uno al futuro, Marotta si prepara a sfidare le aspettative, consapevole dell’importanza di questa vetrina internazionale. La sua determinazione rafforza la volontà dell’Inter di non essere semplicemente una comparsa, ma di lasciare un segno indelebile in questa prestigiosa competizione.

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato così prima del match contro il Monterrey nel Mondiale per Club. Intervenuto ai microfoni di Dazn prima dell’inizio di Monterrey Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato così per l’esordio al Mondiale per Club. COSA SI ASPETTA IL LA SOCIETA’ DAL MONDIALE PER CLUB – « Sicuramente è motivo di grande orgoglio essere qui presenti, in questa inedita competizione. Significa che siamo tra le 32 squadre più forti al Mondo, in rappresentanza soprattutto, con la Juventus, del calcio italiano. Questo ci onora molto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta a Dazn: «Un onore essere tra le migliori squadre al mondo, non vogliamo fare la comparsa. L’addio di Inzaghi? Ognuno sa quello che ha fatto! Su Bonny rispondo così»

