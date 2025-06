Marocchino arrestato a Perugia | accusato di terrorismo si diceva pronto a confezionare bombe Pronto a unirsi alla jihad

Un giovane di origini marocchine è stato arrestato a Perugia con l’accusa di terrorismo, dopo aver mostrato attraverso i social una forte propensione all’estremismo e alla violenza. Le indagini hanno rivelato messaggi propagandistici che richiamano lo Stato Islamico, e una presunta volontà di unirsi alla jihad e confezionare bombe. Un altro duro colpo alle minacce del terrorismo internazionale, dimostrando come il web possa diventare un campo di battaglia invisibile.

Arrestato a Perugia un ragazzo di origine marocchina, indagato per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Attraverso una piattaforma di messaggistica, utilizzata essenzialmente da giovani internauti, aveva postato materiale propagandistico e istigatorio riconducibile allo Stato islamico. Un altro colpo assestato al terrorismo. Marocchino arrestato: “Pronto a unirsi alla jihad”. Il Ros dei carabinieri, con il supporto del personale del comando provinciale dei carabinieri di Perugia, ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia; su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della procura di Perugia; d’intesa con la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Marocchino arrestato a Perugia: accusato di terrorismo, si diceva pronto a confezionare bombe. Pronto a unirsi alla jihad

