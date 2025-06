marni francesco risso lascia la direzione creativa

artista, la sua visione ha lasciato un’impronta indelebile sulla maison. La sua partenza segna l’inizio di una nuova era ricca di opportunità e innovazione, pronta a scrivere pagine ancora più sorprendenti nel futuro del brand.

Dopo dieci anni la direzione creativa di Marni non sarà più di Francesco Risso. Lo ha annunciato il gruppo Otb – Only the brave, che racconta la fine della collaborazione. Renzo Rosso, il presidente, ha affermato che “Francesco ha abbracciato lo spirito e i valori della maison e, assieme al team, li ha portati verso nuovi orizzonti, costruendo le basi per un nuovo ed entusiasmante capitolo di Marni. Francesco è un designer unico e un vero e proprio artista, gli auguro tutto il meglio per il futuro”. Francesco Risso lascia la direzione creativa di Marni. Risso, con la sua estetica, ha dato nuovo ritmo al brand. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it