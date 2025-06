Marmorini e Montini per Sant' Andrea | i punteggi

In una notte intensa di sfide e attese, Tommaso Marmorini si prepara a scrivere la sua storia sui campi di Sant'Andrea. Con determinazione e agilità , il giovane atleta si lancia verso il pozzo, pronto a dare il via a una partita che promette emozioni forti. La tensione sale mentre la sua mossa potrebbe fare la differenza: sarà lui a decidere il destino dei biancoverde? Scopriamo insieme come si conclude questa avvincente battaglia.

Ore 22.54 - Tommaso Marmorini velocissimo sulla lizza verso il pozzo dove riceverà la lancia. A lui il compito di aprire i giochi per i biancoverde di Sant'Andrea. Ore 22.56 - Partito. Cerca il cinque ma la punta della lancia sembra essere finita sul quattro orizzontale. Applausi dalla tribuna.

