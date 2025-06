Mark Ruffalo attacca Trump e lo definisce un truffatore | Il problema sono i miliardari non gli immigrati

Mark Ruffalo lancia un messaggio forte e chiaro agli americani: il vero problema non sono gli immigrati, ma i miliardari e le loro politiche egoiste. L’attore e attivista, noto per il suo impegno sociale, denuncia le deportazioni di Trump e sottolinea che gli immigrati contribuiscono positivamente all’economia. È ora di cambiare dialogo e guardare oltre gli stereotipi: la vera minaccia è un sistema che favorisce i ricchi a discapito di tutti noi.

Mark Ruffalo ha un messaggio per gli americani: il problema sono i miliardari, non gli immigrati. L’attore candidato all’Oscar, che ha recentemente partecipato a una delle proteste di No Kings contro le politiche di Donald Trump, ha usato i social media per denunciare i raid dell’ICE e le deportazioni imposte da Trump. Ruffalo ha affermato in un video che “ gli immigrati non sono criminali ” e “ contribuiscono alla nostra economia a miliardi “. Sono i “ miliardari i veri cattivi ” e “ che ci stanno rendendo la vita davvero insopportabile e ci stanno rendendo così disperati “, ha sostenuto. “ È ora di riprenderci il nostro Paese da una ricchezza estrema che ha le mani su tutto il potere della nazione “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it