Mario Volpicelli ucciso da innocente perché era lo zio di un killer del clan | 3 arresti

Dieci anni dopo l'ombra della violenza si dissolve con tre arresti che scuotono ancora una volta la comunità: Mario Volpicelli, vittima innocente di un agguato motivato dalla vendetta tra clan. Michele Minichini, Giulio Ceglie e Vincenza Maione ora affrontano la giustizia, portando alla luce una spirale di sangue e tradimenti. La verità risale dal passato, ma il dolore resta impresso nelle vite di chi ha perso tanto. Continua a leggere.

A dieci anni dall'omicidio, tre arresti per la morte di Mario Volpicelli: misura cautelare per Michele Minichini, Giulio Ceglie e Vincenza Maione. L'agguato per vendicare Antonio Minichini, fratello di Michele.