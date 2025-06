mario kart world come sbloccare tutti i personaggi segreti

Mario Kart World rivoluziona le corse con un cast mai così ricco e sorprendente. Tra personaggi classici e creature nuove, la sfida più grande è sbloccare tutti i segreti nascosti nel gioco. Alcuni attesi, altri sorprendenti, richiedono strategia, pazienza e un pizzico di fortuna. Sei pronto a scoprire come ottenere ogni personaggio segreto e dominare le piste? Ecco i trucchi e i metodi più efficaci per diventare il campione assoluto!

Mario Kart World, il nuovo capitolo della celebre saga Nintendo, porta con sé una ventata di novità, tra cui il roster più vasto mai visto nella serie: ben 50 personaggi giocabili, divisi tra protagonisti classici e creature iconiche tratte dal mondo di Mario. Ma non tutti i piloti sono disponibili fin dall'inizio: alcuni vanno sbloccati completando le coppe del Grand Prix, mentre altri si ottengono in modo molto più casuale e imprevedibile, tramite l'uso dell' oggetto Kamek. Se ti stai chiedendo come sbloccare tutti i personaggi segreti di Mario Kart World, sei nel posto giusto. In questa guida aggiornata ti spiegheremo esattamente quali personaggi sono sbloccabili, come ottenerli e quali strategie usare per completare la tua collezione.