Mario Di Costanzo e Tommaso Foglia sabato 21 giugno In due è più dolce serata tra gusto e inclusione

Sabato 21 giugno, Mario Di Costanzo e Tommaso Foglia daranno vita a una serata indimenticabile tra gusto, emozione e inclusione. Un’occasione unica in cui la pasticceria si trasforma in arte e il dessert diventa racconto condiviso. L’evento “In due” promette di coinvolgere tutti i sensi, celebrando la bellezza del dolce come gesto di unione. Preparatevi a vivere una serata che lascerà il segno nel cuore di ogni ospite.

Il dolce si fa in due: sabato 21 giugno Mario Di Costanzo e Tommaso Foglia insieme per una serata tra gusto, emozione e inclusione. Ci sono occasioni in cui la pasticceria si trasforma in spettacolo, il dessert in racconto e il brindisi in gesto di bellezza collettiva. E sarà proprio questo lo spirito di "In due

