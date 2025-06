Marino non ha dubbi e poi annuncia | Calhanoglu? Mi fido di Marotta | ESCLUSIVO

Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli e Atalanta, analizza con convinzione il mercato e le strategie delle big. Con un tono deciso, annuncia l’arrivo di Calhanoglu e si affida alle scelte di Marotta, sottolineando le scommesse e le novità che caratterizzano la Serie A 2025-2026. In un contesto di continui cambiamenti, Marino ci offre una prospettiva interessante su un campionato ricco di sorprese e spunti di dibattito, lasciando intendere che questa stagione sarà assolutamente da non perdere.

L’ex dirigente di Napoli e Atalanta è intervenuto a TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale youtube Una Serie A nuova, con tanti cambi e alcune scommesse, come quella del Parma con Cuesta. Il campionato 2025-2026 si presenta quindi con tante curiositĂ e spunti di dibattito. Proprio di questo abbiamo parlato con l’ex dirigente di Atalanta e Napoli, Pierpaolo Marino. “Finora è stato piĂą un valzer delle panchine che un calciomercato – le sue parole in esclusiva a TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale youtube -. L’inizio è stato illuminato dal colpo De Bruyne e poi ci sono state operazioni non eclatanti come quella, diciamo che abbiamo visto soltanto delle schermaglie”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Marino non ha dubbi e poi annuncia: “Calhanoglu? Mi fido di Marotta” | ESCLUSIVO

