Marialuisa Jacobelli ecco perchè è stata bloccata l’intervista dalla Setta | doveva parlare del flirt con Totti

Un nuovo mistero si apre nel mondo dello spettacolo: Marialuisa Jacobelli avrebbe dovuto svelare dettagli inediti sul suo presunto flirt con Totti, ma l'intervista è stata improvvisamente bloccata. Cosa si nasconde dietro questa decisione? Scopriamo insieme i retroscena di una vicenda che ha già fatto discutere, e perché la verità potrebbe essere più sorprendente di quanto sembri.

"Marialuisa Jacobelli avrebbe dovuto partecipare a Storie al bivio Show, il programma di Monica Setta in prima serata su Rai2. Era tutto pronto" così comincia Giuseppe Candela sulle pagine di Chi, raccontando i motivi della mancata ospitata della telecronista negli studi di Storie di Donne al bivio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Marialuisa Jacobelli, ecco perchè è stata bloccata l’intervista dalla Setta: doveva parlare del flirt con Totti

In questa notizia si parla di: marialuisa - jacobelli - setta - ecco

Ecco la prima pagina di Leggo di oggi https://shop.leggo.it/edicola Vai su Facebook

Marialuisa Jacobelli da Monica Setta per i flirt con Michele Morrone, Francesco Totti e un famoso tennista. Ma; Milena Miconi: «Temo le calorie da sempre. Smisi di mangiare perché non mi piacevo, persi 10 chili in un mese..

Marialuisa Jacobelli da Monica Setta per paralre dei flirt con Michele Morrone, Francesco Totti e un famoso tennista. Ma l'ospitata salta: ecco perché - Lo scorso ottobre il nome di Marialuisa Jacobelli era finito al centro di uno scottante gossip per il presunto flirt con Francesco Totti. Si legge su msn.com

Gossip e relazioni: Marialuisa Jacobelli e il flirt con Francesco Totti - Marialuisa Jacobelli, inviata di Sport Mediaset, al centro del gossip per il presunto flirt con Francesco Totti e la relazione con Michele Morrone; annullata l'intervista su Rai2 per disaccordi sul co ... Lo riporta ecodelcinema.com