Marche sempre più terra di cinema | Lo Cascio gira il film Il mestiere

Le Marche si confermano una terra di cinema, affascinando registi e attori con i loro paesaggi suggestivi e atmosfere uniche. Il film ‘Il mestiere’ di Beppe Tufarulo sta portando sul set Ancona, Jesi, Filottrano, Numana e Castelfidardo, con Luigi Lo Cascio protagonista. Un esempio concreto di come questa regione stia diventando sempre più un palcoscenico di grande talento e creatività, pronta a scrivere nuove pagine del cinema italiano.

Le Marche sono sempre più terrà di cinema. Lo confermano le riprese del film ‘Il mestiere’ di Beppe Tufarulo, che stanno coinvolgendo Ancona, Jesi, Filottrano, Numana, Monsano (sala giochi al Miami Disco Club), Filottrano e Castelfidardo. Protagonista è Luigi Lo Cascio, affiancato da Riccardo Maiello, Claudia Potenza, George Li Tournaire, Massimiliano Rossi, Sasà Pelliccia, Carlo Acciardi, Mao Wen. Il soggetto e la sceneggiatura, vincitori del Premio Solinas, sono di Massimo De Angelis. "Voglio che il mio personaggio rimanga un po’ misterioso - dichiara Lo Cascio -. Fa uno strano mestiere. Si aggira in una terra di confine tra la vita e la morte, ha quindi un rapporto da un lato con strane presenze vive, ma anche con strane presenze di persone defunte, che lui non considera passate una volta e per sempre, ma che hanno una loro vita ulteriore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it