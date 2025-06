Marche quinte nella Coppa Belardinelli | orgoglio per il tennis giovanile

raggiunto un risultato straordinario, dimostrando talento, determinazione e spirito di squadra. Questo quinto posto nazionale non è solo una conquista, ma anche una testimonianza della crescita e del grande potenziale delle giovani promesse tennistiche delle Marche, che si affermano come un punto di riferimento nel panorama italiano. Un traguardo che rende orgoglioso tutto il movimento e che lascia ben sperare per il futuro del tennis giovanile regionale.

Quinto posto nazionale per le Marche nella Coppa Belardinelli, il prestigioso torneo giovanile a squadre che vede confrontarsi le migliori promesse del tennis italiano. Un risultato che riempie d’orgoglio tutto il movimento tennistico marchigiano e che arriva al termine di una competizione dove i ragazzi hanno saputo esprimere il meglio delle loro qualità. La squadra marchigiana, guidata dai tecnici nazionali Pierpaolo Cenci e Marco Sposetti, ha chiuso al secondo posto del proprio girone ma con il miglior punteggio tra tutte le seconde classificate, meritandosi così l’accesso al quinto posto finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marche quinte nella Coppa Belardinelli: orgoglio per il tennis giovanile

