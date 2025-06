Marche domani l’evento Dall’alluvione alla sicurezza idraulica

Domani alle 15, a Palazzo Li Madou, la Regione Marche ospiterà un importante evento dedicato alla sicurezza idraulica e alla prevenzione alluvionale. In questa occasione, saranno presentati studi approfonditi sulla vallata del Misa, frutto di collaborazioni tra Fondazione Cuma, Università Politecnica di Marche e Università di Camerino, coordinati dall’Aubac. Un appuntamento imperdibile per chi desidera comprendere meglio le strategie di tutela del territorio e prevenire future emergenze.

Domani pomeriggio alle 15 a Palazzo Li Madou (Parlamentino 5° piano) della Regione Marche saranno presentati gli studi sulla vallata del Misa in un appuntamento dal titolo: 'Dall'alluvione alla sicurezza idraulica'. Questi sono realizzati dalla Fondazione Cuma (Centro internazionale in monitoraggio ambientale), da Università Politecnica delle Marche e Università di Camerino coordinate da Aubac (Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale). I dati che saranno illustrati . In particolare verranno illustrati i risultati dei modelli idraulici, tarati sulla base delle opere idrauliche realizzate e di quelle programmate, di importanza fondamentale per ridurre il rischio idraulico delle aree colpite dall'alluvione del 2022 ed ottimizzare le previsioni del Pai.

