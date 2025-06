Marche approvati gli atti aziendali di Ast e Inrca

Le recenti approvazioni degli atti aziendali di AST e INRCA segnano un passo fondamentale verso un sistema sanitario più efficiente, moderno e centrato sulla qualità delle cure. Questi strumenti strategici rafforzano la rete di assistenza nelle Marche, confermando l’impegno della regione nel migliorare i servizi e rispondere alle esigenze dei cittadini. Un altro tassello al percorso della riforma, che punta a trasformare il nostro sistema sanitario in un modello di eccellenza. “Questo provvedimento – spiega il vicepresidente della giunta e ...

Un servizio sanitario più efficiente, moderno e orientato alla qualità delle cure: è questo l’obiettivo prioritario che guida gli atti aziendali delle Aziende Sanitarie Territoriali di Pesaro Urbino, Ancona, Macerata, Fermo, e la proposta di regolamento di organizzazione de ll’INRCA, approvati dalla giunta regionale nell’ultima seduta. Un altro tassello al percorso della riforma . “Questo provvedimento – spiega il vicepresidente della giunta e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – rappresenta l’ultimo tassello del percorso di riforma che abbiamo avviato con l’obiettivo di garantire servizi più efficienti, una gestione più razionale delle risorse e un sistema sanitario all’altezza delle sfide attuali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, approvati gli atti aziendali di Ast e Inrca

