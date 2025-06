Marche al via la gara per il nuovo cantiere dell’ospedale di Pesaro

Marche apre ufficialmente il cantiere per il nuovo ospedale di Pesaro, segnando un passo fondamentale verso un moderno centro sanitario. Il decreto di gara è stato pubblicato, portando alla risoluzione delle interferenze e alla demolizione delle strutture esistenti. “Passo dopo passo, vanno avanti le procedure – spiega il presidente Acquaroli – con le demolizioni entriamo concretamente nella fase... un nuovo capitolo per la salute e il benessere della comunità pesarese.”

Pubblicato il decreto per l’indizione del bando di gara per l’avvio del cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro, con la risoluzione delle interferenze e la demolizion e dei corpi di fabbrica giĂ esistenti.  L’avvio del cantiere . “Passo dopo passo, vanno avanti le procedure per l’avvio del cantiere – spiega il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – con le demolizioni entriamo concretamente nella fase realizzativa di un’opera che i cittadini di Pesaro attendono da decenni e che, con un investimento complessivo di 204 milioni di euro, sarĂ la piĂą grande opera pubblica mai realizzata dalla Regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, al via la gara per il nuovo cantiere dell’ospedale di Pesaro

In questa notizia si parla di: cantiere - pesaro - marche - gara

Nuovo ospedale di Pesaro. Partita la gara per il via del cantiere Vai su X

Pubblicato il decreto per l’indizione del bando di gara per l’avvio del cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro, con la risoluzione delle interferenze e la demolizione dei corpi di fabbrica già esistenti. Leggi la news integrale Vai su Facebook

Nuova ospedale Pesaro, partita la gara per avviare il cantiere; Nuovo Ospedale di Pesaro. Partita la gara per il via del cantiere; La sorella di Azzurra arrivata in porto. Le monteranno l’albero e il bulbo.

Nuova ospedale Pesaro, partita la gara per avviare il cantiere - il decreto per l'indizione del bando di gara per l'avvio del cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro, con la risoluzione delle interferenze e la ... Secondo msn.com

È partita la gara per il nuovo ospedale di Pesaro: al via le demolizioni e l’avvio del cantiere - La regione Marche avvia il cantiere per il nuovo ospedale di Pesaro con un investimento di 204 milioni di euro, puntando a strutture moderne, tecnologie avanzate e un miglioramento del sistema sanitar ... Come scrive gaeta.it