Non perdete l’appuntamento con Notizie Oggi su Canale Italia, domenica 6 luglio alle 8:00. Due illustri ospiti, Marcello Francioso ed Enzo Vinci, ci guideranno nel cuore delle eccellenze territoriali e agroalimentari del Sud Italia. Un’occasione unica per scoprire storie di successo, tradizioni e innovazione. Il confronto tra loro sarà un viaggio appassionante nel mondo delle produzioni di qualità, un evento da non perdere per gli amanti del nostro territorio.

Appuntamento da non perdere domenica 6 luglio alle ore 08:00 su Canale Italia, nel corso della trasmissione Notizie Oggi, condotta da Massimo Martire. Tra gli ospiti in studio ci saranno due protagonisti del panorama imprenditoriale e agroalimentare del Sud Italia: Marcello Francioso, esperto di comunicazione e marketing strategico, ed Enzo Vinci, presidente del Consorzio di Tutela del Pecorino del Monte Poro DOP. Il confronto si concentrerà sul ruolo sempre più cruciale della comunicazione integrata e del marketing territoriale nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane. Un dialogo a due voci tra chi costruisce brand forti attraverso strategie cross-mediali e chi tutela un prodotto d’origine protetta fortemente identitario come il Pecorino del Monte Poro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Marcello Francioso ed Enzo Vinci ospiti a “Notizie Oggi” su Canale Italia: territorio ed eccellenze agroalimentari

