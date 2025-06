Marcell Jacobs si ferma e rinuncia al Roma Sprint Festival | Lavoro da completare

Marcell Jacobs si ferma e rinuncia al Roma Sprint Festival, lasciando i fan con molte domande. Dopo una prestazione deludente a Turku, con tempi che non riflettono le sue potenzialità, l’atleta ha deciso di mettere temporaneamente da parte la competizione. La sua uscita dai blocchi di partenza è stata promettente, ma poi la velocità è svanita, portandolo a rinunciare. Questa scelta suscita curiosità e preoccupazioni sul suo stato di forma e sulla strada che lo attende.

Marcell Jacobs ha deciso di fermarsi dopo la prestazione poco convincente offerta ieri pomeriggio a Turku: in occasione del suo debutto stagionale all’aperto ha corso i 100 metri in 10.30 e 10.44, faticando in batteria e peggiorando nella finale dei Paavo Nurmi Games. Buona uscita dai blocchi di partenza, poi è mancata completamente la velocità e nel finale si è rialzato, chiudendo con un riscontro cronometrico decisamente alto e che ha indotto a fare delle riflessioni. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 avrebbe dovuto gareggiare venerdì 20 giugno al Roma Sprint Festival, ma ha preferito saltare l’evento allo Stadio dei Marmi, dove avrebbe incrociato Lorenzo Patta e Fausto Desalu. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marcell Jacobs si ferma e rinuncia al Roma Sprint Festival: “Lavoro da completare”

