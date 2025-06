Marathon non ce la fa e viene rimandato da Bungie per una giusta causa

Marathon, il tanto atteso sparatutto di Bungie, subisce un rinvio inatteso, spostando la data d’uscita dall’originario 23 settembre 2025. La decisione, annunciata ufficialmente dal team, mira a garantire un’esperienza di gioco impeccabile e coinvolgente. Nonostante il ritardo, i fan possono comunque aspettarsi il titolo su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC via Steam al lancio. Una scelta che dimostra l’impegno di Bungie nel offrire un prodotto di qualità superiore.

Lo sparatutto Marathon, nuovo progetto di Bungie incentrato su meccaniche PvPvE in stile extraction, non uscirà più il 23 settembre 2025 come inizialmente previsto. Il team ha comunicato ufficialmente il rinvio a data da destinarsi, annunciando che un nuovo calendario di uscita verrà svelato nell'autunno 2025. Nonostante il posticipo, è confermata la disponibilità del gioco su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC via Steam al lancio. Una scelta guidata dal back della community. La decisione nasce dall'ascolto dei back raccolti durante l'Alpha Playtest, che ha fornito a Bungie un quadro chiaro su cosa funzionava e cosa invece andava migliorato.

