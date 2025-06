Maradona jr si separa dalla moglie dopo 10 anni di matrimonio

Maradona Jr. si separa dopo un decennio di amore e condivisione, lasciando dietro di sé un capitolo importante della sua vita. A confermarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha avuto modo di parlare con il figlio del Pibe de Oro, attualmente allenatore in Spagna. La coppia, convolata a nozze 10 anni fa, fa ora i conti con una nuova fase, segnata da emozioni contrastanti e speranze per il futuro.

Maradona junior si separa dalla moglie Nunzia Pennino. A confermarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia, scrive Today, che avrebbe parlato con il figlio del pibe de oro che attualmente allena in Spagna in una squadra delle isole Canarie l'UD Ibarra. La coppia, convolata a nozze 10 anni, fa ha.

