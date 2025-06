Mara Venier | Ad un provino con Tinto Brass la moglie mi diceva | Fai vedere le tette Io mi sentivo brutta

Mara Venier, Antonella Clerici e Milly Carlucci: tre icone della televisione italiana che dominano la scena con eleganza e talento. Nella recente copertina di Vanity Fair, Mara si apre su amicizie, differenze e il loro ruolo nel cuore del pubblico. Tra risate e sincerità, emerge un quadro affettuoso e autentico delle cinque regine della Rai, pronte a mantenere saldo il loro trono nel mondo dello spettacolo. Ma nel mazzo di carte...

Sulla copertina di Vanity Fair Mara Venier posa con Antonella Clerici e Milly Carlucci, le signore della Tv. La Venier si racconta in una lunga intervista piuttosto personale Che rapporto ha con le sue colleghe di copertina? «Antonella e io siamo amiche vere, ci siamo sempre l’una per l’altra. Milly è il mio opposto, la conosco meno, non la frequento. Dico sempre che è la più brava». Siete le tre regine della Rai. Ma nel mazzo di carte sono quattro le regine. Chi manca? «La quarta non è Rai: Maria De Filippi». La tv italiana ha un problema con le donne giovani? Non c’è «una» De Martino. «Anche tra le giovani ci sono brave conduttrici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it