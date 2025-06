Mappe tattili e accoglienza inclusiva | San Bernardino a Caravaggio si svela a tutti

Scopri come la chiesa di San Bernardino a Caravaggio si trasforma in un esempio di accoglienza inclusiva, superando ogni barriera sensoriale e cognitiva. Mappe tattili, descrizioni audio, video con traduzione Lis e sottotitoli, una web app innovativa e quaderni in simboli: strumenti che rendono la spiritualità accessibile a tutti. Perché l’inclusione non sia solo un ideale, ma una realtà concreta. Il progetto si chiama “(Tutti) Benvenuti in ...”, un passo avanti verso un’umanità più aperta.

Caravaggio. Mappe tattili, descrizioni audio, video con traduzione Lis e sottotitoli, una web app per superare ogni barriera e quaderni in simboli per chi ha difficoltà cognitive. È attraverso questi strumenti che la chiesa di San Bernardino di Caravaggio punta a diventare un modello concreto di accessibilità . Non solo per chi visita, ma anche per chi partecipa attivamente alla gestione del complesso. Il progetto si chiama “(Tutti) Benvenuti in convento” ed è stato presentato ufficialmente con una conferenza stampa nella mattina di martedì 17 giugno all’interno della chiesa. Nato nel 2022, coinvolge il Comune di Caravaggio, la cooperativa Acli Servizi, la cooperativa S. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Mappe tattili e accoglienza inclusiva: San Bernardino a Caravaggio si svela a tutti

In questa notizia si parla di: caravaggio - mappe - tattili - bernardino

Mappe tattili e accoglienza inclusiva: San Bernardino a Caravaggio si svela a tutti; (Tutti) benvenuti in convento, San Bernardino apre le porte all'inclusione; Il complesso di San Bernardino sempre più inclusivo.

Il complesso di San Bernardino sempre più inclusivo - L’Amministrazione ha presentato il progetto "(Tutti) benvenuti a Caravaggio" mercoledì 15 gennaio in una ... primatreviglio.it scrive

San Bernardino a Caravaggio - Nel 1472 inizia a Caravaggio, nelle terre attraversate dal fiume Adda tra Bergamo e Milano, la costruzione del convento di San Bernardino. Secondo liquidarte.it