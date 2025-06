Manutentori aeronautici | è in provincia di Bergamo che si formano i tecnici del futuro con AEA

In provincia di Bergamo, 232 manutentori aeronautici stanno dando forma ai tecnici del futuro grazie ad AEA. Alessandro Cianciaruso, presidente dell’associazione, mira a formare mille manutentori all’anno e a creare una scuola modello che possa fare da esempio in tutta Europa, alimentando il progresso e la sicurezza nel settore aeronautico italiano. Un passo deciso verso un’industria più qualificata e innovativa.

Alessandro Cianciaruso: "Il nostro obiettivo? Formare mille manutentori all'anno e una scuola modello per l'Europa".

In un settore cruciale come quello aeronautico, la formazione di manutentori qualificati è la chiave per volare alto e garantire sicurezza.

Gli aeroplani basati sullo scalo di Bergamo sui quali SEAS svolge le sue attività