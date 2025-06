Manna accelera per Lookman | pronti 50 milioni ma l’Atalanta ne chiede 60

Il mercato si scalda con il pressing di Manna, determinato ad assicurarsi Ademola Lookman: offerti 50 milioni, ma l’Atalanta alza la richiesta a 60. La trattativa entra nel vivo, il Napoli non perde tempo e tenta di trovare un accordo che possa accontentare tutte le parti. Riuscirà il club partenopeo a sorprendere tutti e chiudere l’affare? Restate sintonizzati, perché il colpo si fa sempre più caldo.

Napoli, colpo Lookman: Manna all’opera per l’attaccante dell’Atalanta - Il Napoli punta forte su Lookman, con Giovanni Manna al lavoro per assicurarsi l’attaccante dell’Atalanta.

