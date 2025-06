Manifestazione di interesse per infermieri | scadenza il 23 giugno

Se sei un infermiere in cerca di nuove opportunità, non perdere questa occasione! Fino al 23 giugno, puoi presentare la tua manifestazione di interesse per incarichi temporanei a Brindisi, coprendo assenze di personale in diverse aree sanitarie. Un'opportunità unica per mettere a frutto le tue competenze e contribuire al benessere della comunità. Non lasciartela sfuggire: il tuo futuro professionale ti aspetta!

BRINDISI - C'è tempo fino al 23 giugno per inviare la domanda per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari, in sostituzione di personale assente a vario titolo, dalla maternità alla malattia.

