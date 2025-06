Manifestazione contro il riarmo il via sabato alle 14 | il percorso e tutte le altre informazioni

Sei pronto a far sentire la tua voce contro il riarmo e le ingiustizie? Sabato 21 giugno, Roma si mobilita con la manifestazione nazionale #StopRearmEU: un corteo pacifico e determinato partirà alle 14 da Porta... Per difendere la pace, i diritti umani e l'Europa dei cittadini, unisciti a noi e fai sentire il tuo messaggio!

Proseguono i preparativi e vengono resi noti i dettagli della manifestazione nazionale #StopRearmEU che si terrà sabato 21 giugno a Roma. I promotori italiani della Campagna europea “Stop Rearm Europe”, Arci, Ferma il Riarmo ( Sbilanciamoci, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi, Greenpeace Italia ), Attac e Transform Italia, fanno sapere che il corteo “ NO a guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo” partirà alle 14 da Porta San Paolo (Piazzale Ostiense) per concludersi al Colosseo. La manifestazione si tiene in occasione del vertice della Nato a L’Aja dove si discuterà sull’aumento della spesa militare al 5% del Pil degli Stati membri, mentre in Medio oriente continuano i conflitti su più fronti e le atrocità a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it