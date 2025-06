Mangiare all’aperto a Milano 10 locali con dehors imperdibili scelti dal Gambero Rosso

Scopri i dieci locali imperdibili di Milano con dehors scelti dal Gambero Rosso, perfetti per vivere il piacere di mangiare all’aperto anche quando il sole splende forte. Dai giardini nascosti ai terrazzi con vista sui Navigli, ogni spazio offre un’esperienza unica di gusto e relax. Non lasciarti sfuggire queste oasi verdi che rendono Milano ancora più speciale, perché l’estate è fatta per essere condivisa tra buon cibo e atmosfere indimenticabili.

Nonostante le temperature siano già importanti, c'è ancora margine per godersi pranzi e cene all'aperto nelle oasi verdi che offre Milano. Giardini nascosti, tavoli sui Navigli, affascinanti corti interne, terrazze con vista: di dehors di cui godere in bella stagione ce n'è quanti ne volete, in tutta la metropoli. Ecco una selezione di quelli da .

