Mangiapoco Juventus Next Gen nuove conferme | è ad un passo dai bianconeri! Tutti i dettagli sul suo possibile arrivo

La Juventus Next Gen si prepara a fare un grande passo avanti con il possibile arrivo di Mangiapoco, un talento emergente che potrebbe rafforzare il vivaio bianconero. Le nuove conferme puntano tutte sulla sua imminente acquisto, segnando un importante tassello nel progetto giovanile del club. Il mercato si infiamma e i tifosi sognano già un futuro ricco di promesse: tutto lascia pensare che la prossima stagione possa essere quella della rivoluzione in casa Juventus.

Mangiapoco Juventus Next Gen, nuove conferme: è ad un passo! Novità sull'obiettivo della seconda squadra bianconera. I dettagli. Il calciomercato Juve è sempre a caccia di nuovi potenziali talenti da aggregare non solo alla prima squadra ma anche alle proprie formazioni giovanili, a partire dalla Juventus Next Gen. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, i bianconeri sarebbero ad un passo da Stefano Mangiapoco, portiere della Giana Erminio. Alcuni scout bianconeri avrebbero già visionato dal vivo in due occasioni il classe 2004, che è il principale obiettivo della Juve per la formazione Under 23.

