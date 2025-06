Manchester City-Wydad Casablanca | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Il tanto atteso match tra Manchester City e Wydad Casablanca inaugura il gruppo G al Mondiale per Club 2025, portando i tifosi in fermento. Mercoledì 18 giugno, allo stadio Lincoln Financial Field di Philadelphia, si sfidano due squadre pronte a lasciare il segno. Scopri orario, probabili formazioni e dove seguire questa emozionante partita in diretta TV, perché ogni istante sarà un capitolo da non perdere in questa grande avventura calcistica.

(Adnkronos) ‚Äď Il Manchester City scende in campo nel Mondiale per Club 2025. Il club inglese sfida oggi, mercoled√¨ 18 giugno, i marocchini del Wydad Casablanca nella prima giornata del gruppo G allo stadio Lincoln Financial Field di Philadelphia. La squadra di Guardiola √® volata negli Stati Uniti nella nuova, e ricchissima, edizione del Mondiale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Manchester City-Wydad Casablanca: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

In questa notizia si parla di: manchestercity - wydad - casablanca - orario

Manchester City-Wydad Casablanca oggi, Mondiale per Club 2025. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Manchester City-Wydad: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Dove vedere Manchester City-Wydad Casablanca in diretta tv e in streaming?.

City-Wydad: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club - Wydad, gara valida per la prima giornata del Gruppo G del Mondiale per Club in programma alle ore 18. Da tuttosport.com

Manchester City-Wydad: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Manchester City e Wydad Casablanca si affrontano nella prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Lo riporta msn.com