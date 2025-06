Manchester City-Wydad Casablanca 2-0 LIVE | espulso Rico Lewis

In una sfida ricca di emozioni, il Manchester City si sbarazza 2-0 del Wydad Casablanca grazie alle reti di Foden e Doku. La partita si anima ulteriormente con l’espulsione di Rico Lewis, portando tensione e adrenalina sul campo. Al 94’, Haaland sfiora il tris, ma spreca un’occasione d’oro. L’azione promette ancora suspense; rimanete con noi per scoprire come si concluderà questa sfida entusiasmante.

Manchester City-Wydad Casablanca 2-0 2` Foden (M), 42` Doku (M) CRONACA 94` Haaland si divora il 3-0. Passaggio filtrante per il norvegese che. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: manchestercity - wydad - casablanca - espulso

Mondiale per Club, Manchester City-Wydad Casablanca LIVE; Lewis-Skelly, che storia: doveva saltare il Manchester City per squalifica, ma gioca, segna ed esulta come Haaland; Guardiola contro Henderson dopo Crystal Palace-Manchester City: rifiuta di stringere la mano al portiere avversario.

Mondiale per Club, Manchester City-Wydad 2-0: Foden e Doku regalano i primi 3 punti a Guardiola - 0 il Wydad di Casablanca nel primo match del Gruppo G, lo stesso della Juventus, e comincia col piede giusto il suo Mondiale per Club ... Scrive sportmediaset.mediaset.it

Manchester City-Wydad Casablanca 2-0 LIVE: dentro Haaland e Rodri - 0 2` Foden (M), 42` Doku (M) CRONACA 74` Ci prova Haaland, ma la sua conclusione finisce alta di poco ... Segnala msn.com