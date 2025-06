Manchester City-Wydad Casablanca 1-0 LIVE | Foden la sblocca

Un inizio di partita entusiasmante tra Manchester City e Wydad Casablanca, con i Citizens che cercano di sbloccare subito il risultato. Al 2°, Savinho si lancia in un'azione pericolosa sulla destra, mettendo sotto pressione la difesa avversaria. La tensione aumenta: chi sarà il primo a rompere gli equilibri? Restate con noi per vivere da vicino questa sfida avvincente!

Manchester City-Wydad Casablanca 1-0 2` Foden CRONACA 2` GOAL - Subito una sgroppata dalla destra di Savinho che impegna il portere del Wydad. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: wydad - manchestercity - casablanca - foden

