Manchester City Wydad 2-0 buona la prima per Guardiola | Doku e Foden stendono i marocchini che sfideranno tra quattro giorni la Juve

Il Manchester City di Guardiola apre con il piede giusto il Mondiale per Club, superando 2-0 il Wydad grazie alle prestazioni di Doku e Foden. Una vittoria che dà slancio alla squadra inglese in vista dello scontro con la Juventus tra quattro giorni, un match cruciale per il girone. La sfida si preannuncia emozionante e ricca di adrenalina: i tifosi sono già in trepidante attesa.

Manchester City Wydad 2-0, buona la prima per Guardiola: il resoconto della sfida vinta dalla squadra di Guardiola. Buona la prima per il Manchester City che stende i marocchini del Wydad nella prima giornata del Mondiale per Club. Un match che avrà visto con attenzione anche la Juve in quanto sono le squadre che compongono il girone dei bianconeri oltre all’ Al Ain che la Vecchia Signora sfiderà questa sera. Le reti di Foden e Doku regalano i tre punti a Guardiola. LEGGI QUI: Tutti i risultati del Mondiale per Club LEGGI QUI: La classifica del Mondiale per Club .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Manchester City Wydad 2-0, buona la prima per Guardiola: Doku e Foden stendono i marocchini che sfideranno tra quattro giorni la Juve

Un occhio al Mondiale per club in arrivo 19 Giugno ore 03:00 - Juventus Al-Ain (Arabia) 22 Giugno ore 18:00 - Juventus Wydad Casablanca (Marocco) 26 Giugno ore 21:00 - Juventus Manchester City (Inghilterra) Se si passasse agli ottavi di finale, incontrere

